Treinreis zonder verplichte incheck bij andere vervoerder komt er niet

In totaal zou het ontwikkelen en onderhouden van het systeem een verliespost van 90 miljoen euro opleveren in de komende 15 jaar.

Tijdwinst

Met de bouw van een systeem is namelijk 22 miljoen euro gemoeid, om het ook nog eens te onderhouden kost 7,7 miljoen per jaar, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De financiële voordelen in dezelfde periode zijn 14,1 miljoen. De tijdwinst en de lagere kosten omdat er minder fouten gemaakt worden bij het in- en uitchecken zijn goed voor een besparing van 1,3 miljoen per jaar.