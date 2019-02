Prijzenslag in de supermarkten: andijvie, komkommer stukken goedkoper

Niet elk Jumbo-filiaal verlaagt de prijzen, omdat de laagste-prijs-garantie geldt per vestigingsplaats. Alleen op de plekken waar een PLUS in de buurt is, zakt de gele grootgrutter met de prijzen. In totaal heeft Jumbo zo'n 620 winkels.

Groente- en fruitoffensief

Ook Dirk van den Broek en Vomar matchen PLUS en Jumbo sinds vandaag. De rest van de supermarktketens, waaronder marktleider Albert Heijn, hebben nog niet gereageerd op het groente- en fruitoffensief van PLUS.

"Als Albert Heijn nog besluit om te reageren, dan zal de hele markt naar verwachting meegaan", zegt Alwin van der Velden van Superscanner tegen RTL Z.

'Laagblijvers'

PLUS heeft een heel rijtje zogenoemde 'laagblijvers' geïntroduceerd. Naast komkommer en andijvie gaat het onder meer ook om bloemkool (-34,6 procent) en paprikamix (-24,5) procent.