Hoe Roderick Voerman zijn kortingsite 1Dayfly zag afbrokkelen

Reputatieschade

Ook 1Dayfly kreeg, als gevolg van een ongelukkige deal, te maken met reputatieschade. In 2011 ging het bedrijf in zee met een aanbieder die niet de beloofde producten leverde. "Dat was helaas nu juist een aanbieding die ontzettend goed was verkocht. Op die ene dag boekten wij een omzet, die we normaal in een maand draaiden."

Voerman maakte naar eigen zeggen de fout door het geld direct uit te betalen aan de leverancier, die de diensten zou verzorgen. Toen niet werd geleverd en het bedrijf uiteindelijk failliet ging, zat 1Dayfly met de brokken. "Uiteindelijk moesten wij onze klanten terugbetalen. Dan sta je vier ton in de min. En omdat we niet direct iedereen schadeloos konden stellen, zijn we ook veel klanten kwijtgeraakt."