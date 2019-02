Australische regering pakt bankensector hard aan

Testcase

Vanuit het buitenland wordt er met interesse naar de uitkomsten gekeken. Australië treedt veel harder op tegen de banken dan er in bijvoorbeeld Europa wordt opgetreden. Een jaar lang was de commissie bezig met de zaak en de eigen minister van Financiën haalde flink uit. Zo riep hij buitenlandse banken op om naar zijn land te komen en zei hij dat de 'rip-off' van klanten moest stoppen.

De conclusie en aanbevelingen komen op een moment dat de economie down under het zwaar heeft. De economische groei is teruggevallen, het consumentenvertrouwen gedaald en de huizenprijzen zijn gekelderd. Een persoonlijk record wordt nu bedreigd: de economie groeit al 27 jaar op rij, de vraag is echter voor hoe lang nog.