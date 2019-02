Het rommelt bij de Hema: vakbonden vrezen meer reorganisaties

'Niets gepland'

En dus willen de bonden met Hema afspreken dat de belangrijkste onderdelen van het sociaal plan voor de 36 medewerkers van het hoofdkantoor ook gaan gelden voor medewerkers die in de toekomst wellicht boventallig worden.

Maar daar komt niets van in, als het aan Hema ligt. "We zijn met de bonden in gesprek over een sociaal plan voor het SO. Daar beperkt zich dit toe", aldus Hema-woordvoerder Arnold Drijver.

Volgens hem grijpen de bonden de aangekondigde verkoop van de bakkerijen aan 'om het gesprek over het sociaal plan breder te trekken'. "Bij de overige bedrijfsonderdelen zijn geen reorganisaties gepland, dus dit is dan ook niet nodig", zegt Drijver klip en klaar.