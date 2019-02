Bavaria neemt craftbrouwerij De Molen helemaal over

'Verantwoordelijkheid nemen'

De Molen wil met de verkoop zekerheid bieden aan de mensen in het eigen team en dat van Stichting Philadelphia, een sociale werkplaats die werk- of dagbestedingsplekken verzorgt voor mensen met een licht verstandelijke beperking in het restaurant en de winkel van de brouwerij.

"Onder andere deze redenen hebben ertoe geleid dat we een volgende stap gaan zetten", zeggen ze.

"Wij willen dat onze bieren, met name in Nederland, nog uitgebreider vertegenwoordigd en gedistribueerd worden, want dat is van levensbelang voor onze brouwerij, het merk, de mensen en de middelen. Die zorg willen we nog verder uit handen geven", zeggen ze.

Autonome status

Alle aandelen gaan over naar Swinkels. De Molen krijgt daarbij een vergelijkbare autonome status binnen het bedrijf als bijvoorbeeld ook De Koningshoeven, bekend van La Trappe, heeft binnen het concern. In de dagelijkse aansturing en het management van de brouwerij verandert daarom ook niets. De brouwers hopen zich zo te kunnen richten op wat ze het liefst doen: bier brouwen.

Het is niet het enige craftbierbedrijf dat opgaat in de Bavaria-familie. In 2016 kocht Bavaria al de Belgische Palm-brouwerij en in 2018 werd de Nederlandse importeur Bier&co ingelijfd.