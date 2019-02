Nederlandse quinoa-rassen gaan de hele wereld over

Niet alleen voor jonge hoogopgeleide vrouwen

Dat quinoa als superfood niet meer zo’n hype is als in 2014 doet volgens Kuijten niets af aan de groei. "De markt blijft groeien, ook al is de hype voorbij. Het is niet meer een product dat alleen populair is onder jonge, hoogopgeleide vrouwen of mensen die glutenvrij eten. Quinoa komt nu ook op in China en Afrika."

Daarnaast is quinoa als ingrediënt inmiddels bijna net zo populair als spelt. "Er zijn broden en ontbijtproducten met quinoa en je kunt er pannenkoeken mee maken. Het is een veelzijdig graan en het komt in steeds meer voeding terug."

De ouders van Kuijten zijn heel erg trots. "Ze vinden het prachtig dat ik op deze manier kan ondernemen en avonturieren. Er is wat dat betreft helemaal geen kloof tussen wat zij als traditionele boeren doen en wat ik doe. Uiteindelijk hebben we allemaal een voorliefde om bij te dragen aan gezonde en gevarieerde voeding en duurzame voedselsystemen."