Zuckerberg in top 5 rijksten van de wereld na koerssprong

Daarmee passeerde hij op de ranglijst van rijkste mensen op aarde de Spanjaard Amancio Ortega (van Inditex, het moederbedrijf van Zara) en de Mexicaan Carlos Slim (bekend van onder andere América Móvil), meldt Bloomberg, dat een Billionaire Index bijhoudt.

Omzet en winst fors omhoog

Facebook rapporteerde woensdagavond na sluiting van de beurs op Wall Street spectaculaire omzet- en winstcijfers.

De omzet in het laatste kwartaal vorig jaar kwam uit op bijna 17 miljard dollar, een stijging van bijna een derde. Dat was vooral te danken aan het aantal gebruikers dat bleef groeien, ondanks alle privacyschandalen waar het bedrijf in verwikkeld is.