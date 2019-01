'Vlees en vliegen duurder? Voer een btw in voor klimaatbelastende producten'

Met zo'n klimaat-btw stimuleer je fabrikanten om op een duurzame manier (met weinig CO2-uitstoot) een product te maken, dan komt het product namelijk lekker goedkoop in de schappen. Aan de andere kant worden consumenten geprikkeld om duurzaam geproduceerde spullen en eten te kopen, die zijn immers het goedkoopst.

Bij het interviewprogramma 'Z zoomt uit' legt hij uit hoe de hoogte van zo'n soort btw berekend zou worden. Een tomaat die in Nederland gemaakt is met veel aardgas kan bijvoorbeeld duurder worden dan zongerijpte tomaten uit Spanje. "Dat kan een factor 5 schelen." Al moet je natuurlijk ook de transportkosten doorbereken, zegt Rooijers over de klimaat-btw, die hij overigens VEK noemt (Vergoeding Externe Kosten).

'Vervuilende industrie betaalt weinig energiebelasting'

CE Delft schrijft in haar rapport over dit idee dat zo'n btw ook wel nadelen heeft. "Het belangrijkste nadeel is de extra administratie die van bedrijven wordt gevraagd. Ze moeten daarop ook worden gecontroleerd, om fraude te voorkomen."

Rooijers besprak in het RTLZ-programma ook hoe de vervuilende industrie tot nu toe profiteert van belastingvoordelen, zoals lage energiebelasting. "De industrie betaalt heel weinig voor energie, in tegenstelling tot huishoudens." Tot nu toe is er vooral aandacht voor subsidies voor verduurzaming, terwijl het niet in rekening brengen van kosten bij vervuilende bedrijven natuurlijk ook geld kost.