Aandeel Facebook door het dak: beleggers blij met cijfers

Nog niet op het oude niveau

Alle schandalen in het afgelopen jaar, raakten Facebook wel. Even leek het erop dat gebruikers het sociale netwerk de rug toekeerden: ook in Nederland zouden zo'n 240.000 gebruikers hun account hebben verwijderd. Maar wereldwijd gezien heeft dat nauwelijks impact. En belangrijker: de omzet en winst, vrijwel volledig afkomstig uit advertenties, blijven groeien.

Toch werden beleggers onrustig en dook het aandeel Facebook halverwege het jaar onderuit, na teleurstellende cijfers. Het aandeel schoot met 19 procent omlaag en bleef verderop in het jaar dalen. Over heel 2018 werd het aandeel 25 procent minder waard, tot 131 dollar per aandeel.

Door de stijging vandaag wordt iets van die daling goedgemaakt, maar het niveau van 20 juli (209,94 dollar) is nog een eind weg.