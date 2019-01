'Canadese investeerder Brookfield aast op kwakkelend KPN'

Dealmaker Brookfield

Brookfield is een Canadese investeringsmaatschappij, die in 1899 betrokken was bij de start van een Braziliaans nutsbedrijf, dat dertien jaar later een notering kreeg aan de beurs van Toronto.

Ook tegenwoordig is de investeerder bij grote deals betrokken, zoals de bouw van een wolkenkrabber van 2 miljard dollar op Manhattan. Recent deed het bedrijf enkele overnames in de telecomsector, zoals datacenters van AT&T en een Iers kabelbedrijf. In Frankrijk bezit het een datanetwerk met 7000 zendmasten en 5000 kilometer kabel.