Winst Samsung krimpt: techreus investeert minder

Minder vraag naar chips

De winst- en omzetdaling hebben meerdere oorzaken en zit in verschillende onderdelen van het bedrijf. Zo is er minder vraag naar chips die worden gebruikt in smartphones en datacenters: dat raakt de chipdivisie van het bedrijf.

Daarnaast valt de verkoop van smartphones tegen. Samsung heeft last van sterke concurrentie op de smartphonemarkt, vooral vanuit Chinese hoek. En die markt is al uitdagend omdat de wereldwijde verkoop van smartphones al drie kwartalen op rij krimpt.

Samsung zag ook de winstgevendheid dalen bij de divisie die schermen maakt voor televisies en andere apparaten.