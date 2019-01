Coalitie: 48 miljoen voor mkb om eigen personeel op te leiden

Dat bevestigt een woordvoerder van de VVD aan RTL Z na een bericht in het AD. Het voorstel wordt later vandaag in behandeling genomen tijdens een debat in de Tweede Kamer over de arbeidsmarkt. Dan worden ook meer details gepresenteerd.

In veel sectoren is een groot tekort aan personeel met als gevolg dat opdrachten in de bouw worden afgewezen wegen gebrek aan vaklui, restaurants deuren moeten sluiten omdat er geen koks en obers zijn en winkels hun deuren later openen en eerder sluiten.