Tesla boekt opnieuw winst en ziet 2019 zonnig in

Productieproblemen

Tesla beweegt zich op de beurs als een jojo. Het afgelopen jaar was de laagste koers zo’n 250 dollar, terwijl de hoogste koers 130 dollar hoger lag. Het is voor beleggers dan ook moeilijk een waardering op het fonds te plakken.

Het concern heeft enorm geworsteld met de productie. Maar over het derde kwartaal leek het de productie van Model 3 op de rit te hebben en er werden 53.000 ‘budget-Tesla’s gebouwd. Dat is bijna 20 procent minder dan waarop was gerekend, maar goed, het was een begin.

Over het derde kwartaal steeg de omzet met 70 procent tot 6,8 miljard dollar en er werd een winst geboekt van 311 miljoen dollar, tegen een verlies van bijna 620 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Positief punt was dat in het derde kwartaal Tesla niet alleen meer auto’s wist af te leveren, het had ook nog eens minder manuren per auto nodig.

De vraag was hoe Tesla de opgaande lijn zou doortrekken.