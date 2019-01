Beleggers slepen bestuurders failliet Imtech voor rechter

Boekhoudschandaal

Bij Imtech was in 2013 een groot boekhoudschandaal aan het licht gekomen. De onderneming verspeelde daarmee het vertrouwen van banken en beleggers en ging uiteindelijk in de zomer van 2015 failliet.

De twee topmannen René van Bruggen en Boudewijn Gerner zijn uiteindelijk door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) veroordeeld tot boetes van respectievelijk 1 miljoen en 500.000 euro.