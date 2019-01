Griekenland mag weer geld lenen op eigen kracht. Wie durft?

Vraag of alles terugkomt

"Met grotere bedragen wordt het lastiger", voorspelt Colijn. "De verwachte economische neergang gaat reflecteren op Griekenland. De vraag is wat de wereldwijde groei gaat doen. Daardoor kan het lastiger zijn voor de Grieken om grotere tranches aan geld binnen te halen, als de economie wereldwijd tegenzit."

Toch wijst Colijn op het belangrijkste wapenfeit van vandaag: de zelfstandigheid. "Om Italië maken we ons ook zorgen om de enorme staatsschuld. Toch kunnen de Italianen zelfstandig lenen. Dat konden de Grieken jarenlang niet, het vertrouwen was compleet weg. De stap van vandaag is een belangrijke op weg naar een normaal en zelfstandig Griekenland."

Koelewijn zegt dat we eerst moeten afwachten. "Dit is een lakmoesproef. Als dit vlot gaat, kan je meer plaatsen. Griekenland is de afgelopen jaren min of meer geholpen, nu moeten ze het zelf doen. Je weet alleen nooit of ze uiteindelijk ook echt alles kunnen terugbetalen."