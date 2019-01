Werkgever nauwelijks bereid personeel te lokken met hoog salaris

Bijna 40 procent van de werkgevers zegt gewoon de vacaturetekst op meerdere plekken te plaatsen of andere kanalen te gebruiken als ze geen geschikte kandidaat kunnen vinden voor een openstaande functie.

LinkedIn

Denk bijvoorbeeld aan een berichtje op LinkedIn. Ook zetten veel werkgevers hun eigen netwerk in of ze gaan zelf op zoek. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV, in een halfjaarlijks rapport over de staat van de arbeidsmarkt.