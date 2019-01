46 miljard pensioengeld verdampt, korting dreigt voor miljoenen gepensioneerden

Korten

De dekkingsgraad is het cijfer waarin een pensioenfonds uitdrukt hoe de verhouding is tussen wat het aan beleggingen heeft in relatie tot wat het in de toekomst aan pensioenen uit moet betalen.

Als die dekkingsgraad onder een bepaald niveau zakt, moet er gekort worden, oftewel dan worden de pensioenen verlaagd.

Afhankelijkheid van beurskoersen

Omdat zo'n dekkingsgraad vanwege grillige beurskoersen erg kan schommelen, wordt gerekend met een gemiddelde van de laatste twaalf maanden: de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Als die vijf jaar achter elkaar onder de 104,2 procent staat, moet er gekort worden.

Maar, waarschuwt DNB, dat is een gemiddelde voor de hele sector. En dat verhult dat de meeste gepensioneerden bij een fonds zitten dat op dit moment een 'aanzienlijk lagere beleidsdekkingsgraad' heeft.

Grote fondsen in gevarenzone

Daar zitten kleine pensioenfondsen tussen, maar ook hele grote. Zoals het pensioenfonds voor overheid en onderwijs (ABP 97 procent) en de pensioenfondsen van de metaalsector (PME 97,6 procent en PMT 99,4 procent).

Voor deze drie geldt allemaal dat ze in het vijfde jaar zitten dat de dekkingsgraad onder de wettelijke eis staat. Als dat dit jaar niet verandert, moet er volgend jaar gekort worden.

Bij het fonds voor werknemers in de zorg (PFZW, 97,5 procent) staat de beleidsdekkingsgraad voor het vierde jaar onder de eis, waarmee de dreiging van een verlaging in 2021 is toegenomen. In 2017 hadden deze vier fondsen bij elkaar opgeteld al bijna 1,7 miljoen uitkeringsgerechtigden.