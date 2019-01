VS gebruikt olie-export als drukmiddel op Venezuela

Meteen afrekenen

Maduro reageert getergd op de sancties van de VS. Volgens de zittende president proberen de VS op slinkse wijze Citgo, een dochter van PDVSA, in te lijven. Dit bedrijf is gevestigd in de Texaanse stad Houston.

De Venezolanen zouden ook al een oplossing hebben gevonden om de sancties te omzeilen, meldt Reuters. Schepen die olie komen laden die bestemd is voor de Amerikaanse markt, moeten hun lading eerst afrekenen, voordat ze de haven mogen verlaten.