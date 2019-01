Philips verplaatst delen productie om handelsoorlog China-VS

Hij zinspeelde al eerder op het verplaatsen van delen van de productie, om op die manier de impact van de handelsoorlog tussen beide landen te verzachten.

Fabrieken ombouwen

Welke productie precies wordt verplaatst, hoeveel importheffingen Philips hoopt te omzeilen en hoeveel de operatie kost wil een woordvoerder van het bedrijf niet kwijt.

Wel zegt hij dat er in 2019 nog handelstarieven zullen moeten worden betaald en dat samen met de verplaatsing van productie kost dat dit jaar in totaal 60 miljoen euro.

Nieuwe fabrieken zijn niet nodig voor de operatie, wel worden er bestaande fabrieken omgebouwd, zegt hij. Philips maakte eind 2016 bekend wereldwijd het aantal fabrieken terug te brengen van 50 naar 30. Dat was dus voor het handelsconflict tussen China en de VS uitbrak. Het handelsconflict heeft de verplaatsing van de productie versneld, aldus de woordvoerder.

In de VS voor de VS produceren

Volgens hem was van begin af aan al het plan om regio voor regio te gaan produceren, dus bepaalde apparaten die in de VS en de rest van Noord-Amerika plus Centraal- en Zuid-Amerika worden verkocht ook daar produceren. Datzelfde geldt voor de regio China/Azië en de regio Europa.

Op de vraag of bepaalde producten wereldwijd maken niet nóg efficiënter is dan regio voor regio produceren, antwoord de woordvoerder dat per regio producten maken ook al voldoende schaalvoordelen oplevert. Verder levert het kortere aanvoerroutes op 'en dat is fijn', zegt hij.

De 30 fabrieken die Philips uiteindelijk overhoudt zijn dus wel groter dan de 50 die er aanvankelijk waren. Philips is nu halverwege met de afbouw van het aantal fabrieken, zodat er nu nog 40 fabrieken zijn, aldus de woordvoerder. Eind volgend jaar is dat verder verminderd naar de nagestreefde 30.

In sommige fabrieken kunnen op de bestaande machines ook andere producten worden gemaakt, maar er zal ook apparatuur moeten worden verplaatst.

Drachten en Best

In Europa, goed voor iets minder dan een derde van totale omzet, blijven uiteindelijk tussen de 5 en tien fabrieken over, aldus de woordvoerder. In Nederland waren er twee fabrieken en die blijven ook bestaan.

Onlangs maakt Philips nog bekend een fabriek in Groot-Brittannië te sluiten en de productie over te brengen naar het Friese Drachten. In Drachten worden onder meer scheerapparaten gemaakt, maar ook andere consumentenproducten, zoals stofzuigers. Ook is er een ontwikkelingafdeling. Er werken zo'n 2000 mensen.

De andere Nederlandse fabriek staat in het Brabantse Best. Daar ontwikkelen en maken circa 3000 werknemers producten voor de medische divisies.

Omzet omhoog

Philips behaalde in het vierde kwartaal bij een hogere omzet een lagere nettowinst. Dit jaar rekent het concern op een stijging van omzet en winst. Beleggers krijgen een hoger dividend uitbetaald en Philips gaat voor 1,5 miljard euro eigen aandelen inkopen.

Philips haalde in de maanden oktober tot en met december een omzet van een kleine 5,6 miljard euro, een groei van 5,3 procent.

De nettowinst daalde met 25 procent, tot 678 miljoen euro. De winst uit voortgezette activiteiten, waar beleggers naar kijken, steeg juist met de helft tot 723 miljoen euro. In het vierde kwartaal steeg de omzet bij alle onderdelen, maar de winstmarge daalde bij twee van de drie divisies. Philips kreeg 10 procent meer orders.