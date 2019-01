Tienduizenden euro's en stress bij studenten: dit kost studeren

Wie netjes in vier jaar afstudeert heeft in elk geval 7290,50 euro nodig aan collegegeld. Dat kost vanaf volgend collegejaar 2083 euro per jaar, maar het eerste jaar dat je studeert betaal je de helft. Als je er zes jaar over doet wordt dat 11.456,50 euro.

Het Nibud zette in 2017 voor het laatst op een rijtje waar studenten hun geld allemaal aan kwijt zijn. Studenten die op kamers wonen betalen daar gemiddeld 417 euro per maand voor. Boodschappen, vaste lasten, studieboeken, borrels, feestjes en ontspanning tellen gemiddeld op tot 580 euro per maand.

85.234,50 euro

Studenten die binnen vier jaar afstuderen zouden gemiddeld dus 55.146,50 euro moeten ophoesten. Wie twee jaar langer studeert heeft daarvoor in totaal 85.234,50 euro nodig.

Aan de inkomstenkant kun je dus een lening van de overheid krijgen. Volgens het Nibud doet 94 procent dat. Dat studievoorschot kan maximaal 1054,14 euro per maand worden: een lening van 486,08 euro, 173,58 euro collegegeldkrediet en een aanvullende beurs (of lening, als je daar niet voor in aanmerking komt) van 396,39 euro.

Daarnaast kun je natuurlijk nog geld van je ouders krijgen, of salaris omdat je een bijbaantje hebt. Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie.