Particuliere huurder is het slechtst af: minst energiezuinige woningen

De bond van huurders in de sociale en particuliere huurders presenteert vandaag de resultaten uit een onderzoek onder de eigen achterban. 700 huurders hebben een enquête ingevuld.

Driekwart zegt enkel glas te hebben

Bijna driekwart van de huurders in de particuliere sector woont in een huis met enkel glas. Precies 90 procent van die groep geeft aan in een slecht geïsoleerd huis te wonen. In de sociale huursector is dat respectievelijk 36 procent en 77 procent.

Cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunen dat huurwoningen in de particuliere sector tot de minst energiezuinige huizen van Nederland behoren. Ten opzichte van sociale huurwoningen en koophuizen hebben dit soort huizen vaker een laag energielabel.