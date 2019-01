Een CO2-heffing: wat wil Klaver en is het een goed idee?

1. Wacht heel even. Er is toch al een CO2-heffing voor bedrijven?

In zekere zin wel. In de Europese Unie hebben we het ETS-systeem, oftewel: het emissiehandelssysteem. Het idee daarvan is: hoe meer een bedrijf uitstoot, hoe meer het betaalt (emissierechten moet kopen) en hoe groter de stimulans om te verduurzamen.

Maar dit systeem functioneerde de afgelopen jaren niet goed. De prijs van een emissierecht was jarenlang erg laag en schommelde tussen de 5 en 10 euro per ton CO2. Inmiddels is de prijs een stuk hoger, zo'n 24 euro per ton CO2.

Dat is al een grote verbetering, maar is nog altijd aan de lage kant om bedrijven écht in beweging te krijgen, zo klinkt de kritiek. Bovendien krijgen sommige bedrijven gratis rechten, uit angst dat ze anders Europa verlaten.

2. Wat wil Jesse Klaver precies?

Een nationale CO2-heffing voor bedrijven die onder het ETS-systeem vallen; de heffing zou bovenop de kosten die bedrijven kwijt zijn aan het emissiesysteem komen. Bedrijven die elektriciteit produceren, hoeven die heffing niet te betalen, omdat er in het klimaatakkoord al wordt gesproken over een minimumprijs voor de elektriciteitssector.

Als het aan Klaver ligt komt er in 2020 een tarief van 25 euro per ton CO2, oplopend tot 50 euro in 2021. Vanaf dat jaar komt er elke keer 5 euro bij. In 2031 kom je dan uit op 100 euro, en in 2051 op 200 euro per ton CO2. De opbrengst zou in eerste instantie, via de energierekening, terug moeten vloeien naar burgers. Later moet ook een deel terugvloeien naar de industrie.

Er is wel ruimte voor enige flexibiliteit: elke vijf jaar moet worden gekeken of het tarief in kwestie nog opportuun is. En als het Europese emissiehandelssysteem toch effectief wordt, dan kan de nationale heffing worden afgeschaft.

3. Wat betekent dat financieel gezien voor bedrijven?

Laten we één grote vervuiler als voorbeeld nemen: Tata Steel in IJmuiden, onder bedrijven de tweede grootste vervuiler van Nederland. In 2017 stootte dat bedrijf 6,8 miljoen ton CO2 uit. In 2020 zou Tata, als het aan GroenLinks ligt, 171 miljoen euro extra moeten neertellen aan CO2-heffing. In 2021 zou het neerkomen op 342 miljoen euro.

Even voor je beeld: de winst van Tata Steel in IJmuiden kwam in 2016 uit op 211 miljoen euro, aldus onderzoeksbureau CE Delft. Energiestrateeg bij Stedin Henri Bontenbal vraagt zich op Twitter af of dit geen onoverkomelijke post oplevert voor het bedrijf. "Do the math."