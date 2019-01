Mastercard krijgt EU-boete van 570 miljoen, hield transactiekosten kunstmatig hoog

Andere spelregels

Medio 2015 werd een verordening van kracht binnen de EU waardoor er een maximale percentages kwamen op die interchange fees. Voor pinbetalingen maximaal 0,2 procent van de transactiewaarde, voor creditkaartbetalingen maximaal 0,3 procent van de transactiewaarde. Mastercard kon de regels toen dus niet meer omzeilen.

Mastercard: geen aanpassingen

In een schriftelijke reactie laat Mastercard weten dat het om een oude zaak gaat en een relatief kort tijdsbestek van twee jaar. "We hoeven geen enkele aanpassing te doen in onze huidige manier van werken." Met de boete was in het vierde kwartaal van 2018 al rekening gehouden.

Mastercard is het op één na grootste betaalkaartenbedrijf van de Europese Unie als het gaat om betaalkaarten voor consumenten en transacties. Op menig betaalpas prijken de rode en gele stip die het bedrijf hanteert als merk.