Omzet en winst Pearle en Eyewish vallen tegen door 'gele hesjes'

De tegenvallers ontstonden vooral in de maanden november en december. In oktober ging het nog prima in de Franse winkels voor brillen en contactlenzen. Zo was er in die maanden sprake van de hoogste vergelijkbare groei ooit. Maar de 'gele hesjes' deden dat deels teniet.

Welke schade de gele hesjes precies hebben veroorzaakt bij Grandvision en hoe blijft onduidelijk. Het staat niet in het kwartaalverslag en een woordvoerder van het bedrijf wil niet reageren op vragen van RTL Z.

Meer bedrijven geraakt

Grandvision is niet het enige bedrijf dat klaagt over tegenvallende resultaten als gevolg van de gele hesjes. Luxe-modehuizen zeiden dat ze omzet misliepen in Parijs doordat ze door de rellen dicht moesten blijven en klanten thuisbleven. Ook supermarkten zagen hun verkopen dalen met 13 tot 35 procent, volgens cijfers van data-analyse bedrijf Nielsen begin december.

Uiteindelijk nam in het vierde kwartaal de totale vergelijkbare omzet van Grandvision met 2,9 procent toe. Maar eind oktober, bij de publicatie van de negenmaandencijfers, ging Grandvision nog uit van een groei die vergelijkbaar was met die in de eerste negen maanden. Toen was de toename 3,6 procent.