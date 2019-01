Vlak voor Davos blijkt vertrouwen in bedrijven groter dan in politiek

De Amerikaanse president Donald Trump is er niet bij deze week op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. De shutdown van de Amerikaanse overheid en geruzie over het wel of niet bouwen van een muur op de grens met Mexico houden hem thuis.

May en Macron zijn er ook niet

De Britse premier Theresa May heeft het ook druk genoeg thuis. Vandaag moet ze een nieuw plan voor de brexit presenteren.

De Franse president Emmanuel Macron komt ook niet. Hij werkt aan een nieuw imago waarmee ook de voor meer sociale gelijkheid protesterende 'gele hesjes' kunnen leven.

Een bezoek aan het luxueuze Davos waar vandaag de helikopters met gasten af en aanvliegen past daar niet bij. Ook de Chinese en Indiase president zijn er in tegenstelling tot vorig jaar niet. Het WEF begint morgen en duurt tot en met vrijdag.

Globalisering 4.0

De organisatie van het forum belooft dit jaar ook een wat bescheidenere aanpak. Het thema is desalniettemin ambitieus. 'Globalisation 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution'. Het WEF rekent op veel discussie over onder meer de toekomst van de economie, over hoe effectief de economische politiek moet zijn en over het sociale contact tussen burgers, bedrijven en overheden.

WEF-oprichter en bestuurder Klaus Schab (81) zei daarover: "In de vierde golf van globalisering moet de mens en duurzaamheid centraal staan. We zijn een periode van diepe wereldwijde instabiliteit begonnen die is gebracht door de technologische disruptie van de vierde industriële revolutie en de herschikking van de geopolitieke economie en -krachten."

Gevoel van onrechtvaardigheid

Aan dat soort voor velen onbegrijpelijke teksten hebben steeds meer mensen een broertje dood, zo blijkt uit de jaarlijkse Edelman Trust Barometer. Die constateert een groeiend gat tussen de hoogopgeleide en welvarende mensen dat je veelal in Davos ziet en een meer gefrustreerde massa.

Slechts een op de vijf van de 33.000 mensen in 27 landen voor dit onderzoek, zegt dat het huidige economische systeem goed werkt voor hem of haar. Ruim 70 procent vraagt om verandering en voelt onrechtvaardigheid.