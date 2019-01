Langzaamste groei Chinese economie sinds 1990

Hoewel dat cijfers zijn waar we in het Westen alleen maar van kunnen dromen, is dat de kleinste groei op jaarbasis sinds 1990. In het laatste kwartaal van 2018 groeide de Chinese economie nog 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De cijfers lagen in de lijn der verwachting. China is al langer op een iets voorzichtiger groeipad beland, omdat de overheid voorzichtiger is geworden met het overspoelen van de markt met goedkoop geld om investeringen te kunnen doen. Maar ook de handelsoorlog met de VS speelt het land parten.

Onderliggende cijfers stemmen pessimistisch

De drijvende kracht achter de groei is nog steeds de infrastructuursector. Door het aanleggen van bijvoorbeeld nieuwe metrolijnen nam ook de vraag naar metaalproducten hard toe, met bijna 15,5 procent.

Maar volgens economen van ING zijn de onderliggende cijfers een stuk minder rooskleurig. Investeringen in productiemiddelen zijn juist fors gedaald. De productie van robots daalde 12,7 procent.