Netflix blijft scoren: 8,8 miljoen nieuwe abonnees

Van verhuurbedrijf tot Faang

Netflix begon ruim twintig jaar geleden als een verhuurbedrijf van DVD’s, die met de post werden verstuurd. Maar inmiddels is Netflix uitgegroeid tot één van de iconen van de Amerikaanse techsector.

De N van Netflix staat immers voor de 'N' in het acroniem 'Faang', waardoor Netflix past in het rijtje Facebook, Amazon, Apple en Alphabet (het moederbedrijf van Google).

Netflix is in een concurrentiestrijd verwikkeld met grote spelers als Amazon, Disney en Apple. Daar komt volgend jaar nog de concurrentie bij van Comcast, onderdeel van het grote Amerikaanse concern NBCUniversal.

Netflix Originals

Het succes van Netflix verklaart het bedrijf zelf door veel in hun eigen exclusieve producties te pompen. Dat waarderen de klanten, aldus Netflix.

De hoeveelheid geld die Netflix er tegenaan gooit, is dan ook wel behoorlijk. Eerder dit jaar zei de directie van het bedrijf nog maar eens dat het in 2018 8 miljard dollar zou steken in eigen nieuwe content. Het aantal Netflix Original-titels moest uitkomen op 700.

The Economist schatte de investeringen hoger in en noemde al bedragen tussen de 12 en 13 miljard dollar.

Prijsverhoging

Maar om die kosten te kunnen betalen, gaf Netflix eerder deze week aan de prijzen voor een abonnement in de VS en een aantal landen in onder meer het Caraïbisch gebied te verhogen. De prijzen stijgen tussen de 13 en 18 procent.

De verhoging van de prijzen stuwde dinsdag de beurskoers. Eerdere prijsverhogingen van Netflix maakten voor kijkers niet zo veel uit en leidden er niet toe dat abonnees op grote schaal opzegden. Ze zijn blijkbaar erg aan Netflix gehecht, of ze hebben geen idee hoeveel ze betalen.

De trouw van abonnees zorgt er mogelijk voor dat Netflix in de toekomst de prijzen verder zal verhogen, schrijft CBS News contributor en Wired editor-in-chief Nick Thompson.