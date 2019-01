Topman Pearle en Eyewish ontslagen na klachten over intimidatie

Volgens de topman zijn de klachten en zijn ontslag onterecht. Daarom eiste hij bij de de Utrechtse kantonrechter onder meer een ontslagvergoeding van ruim 3 miljoen euro, maar de rechter wees zijn eisen onlangs van de hand.

Brillengigant

Grandvision Benelux telt ruim 800 brillenwinkels van merken als Pearle en Eyewish in Nederland, België en Luxemburg. Het is een van de belangrijkste dochterbedrijven van het beursgenoteerde retailconcern Grandvision.

In de zomer van 2016 trad Van Welij aan als nieuwe bestuursvoorzitter van Grandvision Benelux, tegen een bruto maandsalaris van ruim 28.000 euro. Daarvoor had hij jarenlang gewerkt bij winkelgigant A.S. Watson, in Nederland bekend van Kruidvat en ICI Paris XL.