Rechter: Deliveroo-bezorgers zijn toch geen zzp'ers

Dat heeft de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam besloten in twee zaken die vakbond FNV aanspande tegen Deliveroo.

Het is een opmerkelijke uitspraak. Vorig jaar bekeek de Amsterdamse rechtbank de zzp-constructie ook al en kwam toen tot de conclusie dat die wel degelijk binnen de huidige wetgeving valt.

Uitspraken staan naast elkaar

De uitspraken van beide kantonrechters staan naast elkaar, zegt een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam. Het is dus niet zo dat de ene uitspraak meer gewicht heeft dan de andere.

Wel heeft de rechter in de uitspraak van vandaag niet alleen de tekst van de schriftelijke overeenkomst bekeken. Er is vooral gekeken naar hoe de overeenkomst in de praktijk uitpakt. Tegen de eerdere uitspraak is niemand in beroep gegaan, tegen deze uitspraak kan dat nog.

Uitspraak voor alle bezorgers

FNV ziet geen probleem in de conflicterende uitspraken. "Het grote verschil is dat de vorige zaak om een individueel geval ging en deze uitspraak geldt voor alle bezorgers", zegt Silvia Pilger, woordvoerder van FNV. "Wij zijn erg blij en denken dat deze uitspraak ook van toepassing kan zijn op andere platformen."

Welke dat precies zijn wil ze niet zeggen, maar FNV opende vorig jaar de aanval op schoonmaak-app Helpling.

Deliveroo is het niet eens met de uitspraak en gaat in hoger beroep. "Als bezorgers niet meer kunnen werken als zelfstandige, dan zou dit de vrijheid wegnemen die zij nu hebben en waarderen, om te werken waar en wanneer zij willen", stelt het bedrijf in een schriftelijke reactie.