Twentse droom in duigen: investeerders zien locatie batterij-hub niet zitten

Schetsen

Dat biedt volgens hem ook mogelijkheden. Tot nu toe hield Koolen Nederlandse bedrijven die ruimte wilden huren in de nieuwe campus op afstand omdat alle ruimte voor Lithium Werks was bedoeld. Nu is er ruimte voor andere bedrijven.

Maar hij heeft nog geen concreet plan. Ook de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL weet nog niet hoe zo'n nieuw consortium van bedrijven eruit zal zien.

Geld terughalen

Oost NL stak vorig jaar 7,5 miljoen euro in het campusproject van Lithium Werks. "Het is een grote domper dat het niet doorgaat", zegt directeur Marius Prins. Hij moet nu proberen het geld terug te halen, voordat Lithium Werks het in een fabriek in China of de VS steekt.

Heeft zijn organisatie het geld te makkelijk uitgeleend? Prins vindt van niet. "Soms wordt je geconfronteerd met problemen die je niet had voorzien."

Hij hoopt het teruggehaalde geld straks gewoon in een batterijcampus in Twente te steken. "We hebben hier de ruimte, de ondernemers en de kennis op de universiteit. En we blijven geloven in de visie van Koolen."