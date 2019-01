Duizenden klanten willen naam XS4ALL houden: 'Zoveel meer dan mailadres'

'Uiterst zorgvuldig uitvoeren'

Dat gevoel leidt ertoe dat duizenden mensen de petitie tekenen, denkt initiatiefneemster Verdel. "Het is geen fluffy goed doel, het is een commercieel winstmakend bedrijf. Het is toch waanzinnig als mensen dat zo sterk beleven, dan zoveel mensen het bedrijf een warm hart toedragen", zegt zij.

Dat sentiment wordt gezien door KPN, verzekert woordvoerder Van Heerwaarden. "We gaan het uiterst zorgvuldig uitvoeren en met klanten in gesprek. Dat mensen XS4All zo waarderen zien en begrijpen we", herhaalt ze meerdere malen.