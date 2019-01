KPN wil af van merknamen XS4All en Telfort: 'Geen gekke stap'

'Niet meer concurreren aan onderkant'

"Ik denk dat deze versimpeling, alles onder één merk brengen, een kostenbesparing is", zegt Poulus. Het zou volgens hem kunnen dat de nieuwe topman ook niet meer wil concurreren aan de onderkant van de markt. "Er is al een terugloop in klanten gaande bij Telfort en prijzen in de markt trekken naar elkaar toe."

Poulus zou het ook niet gek vinden om de naam XS4All te laten verdwijnen, ook al is het een goede naam die voor kwaliteit is gaan staan. "Ook KPN is een sterk merk. XS4All had altijd een status aparte binnen KPN maar als dat serviceniveau voor het hele bedrijf gaat gelden, haalt dat je hele merk omhoog."

KPN nam eerder al afscheid van de naam Hi, dat mikte op een jongere doelgroep maar niet onderscheidend genoeg bleek.