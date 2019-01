Albert Heijn start bezorgservice voor warme maaltijden uit Allerhande

'Consument profiteert de komende jaren'

Sloot wijst erop dat Albert Heijn niet de eerste is die deze stap zet. "Sterker nog: in de VS zie je bij ketens als Wegmans en Wholefoods al langer supermarkten waar je gewoon boodschappen kan doen, maar die ook ter plekke vers eten maken of thuisbezorgen. Ik zie in de toekomst best wel voor me dat supermarkten dat meer en meer doen."

Er zijn al kleinere ondernemers die iets vergelijkbaars doen. Zo zit er in Dordrecht een Plus-ondernemer die in zijn winkel iedere week honderden pizza's klaarmaakt en is er in Amsterdam Marleenkookt.nl, waar verse, gezonde gerechten besteld kunnen worden. Ook Jumbo heeft met haar foodmarktconcept al grote stappen richting de horeca gezet.

Eerst Amsterdam, later mogelijk meer steden

De hoogleraar is dan ook niet verbaasd over de keuze van Albert Heijn. "Deze stap zal ervoor zorgen dat de grote ketens zich de komende jaren nog nadrukkelijker gaan bemoeien met de thuisbezorgmarkt. Ik denk dat de consument daarvan profiteert in de vorm van lagere prijzen en gezondere maaltijden."

Voorlopig is de dienst alleen beschikbaar in een groot deel van Amsterdam. "Het is een volgende stap voor ons. Er zit geen einddatum aan verbonden", zegt een woordvoerder. Ze kan nog niet zeggen of en wanneer de dienst in andere steden beschikbaar komt. "Voorlopig moeten we kijken hoe dit aansluit bij wat de consument wil. Daarna kunnen we naar andere steden gaan kijken."