Werkloosheid eurozone duikt onder de 8 procent, Nederland terug in top 3

De werkloosheid in de eurozone is voor het eerst in 10 jaar gedaald tot onder de 8 procent. Nederland is met 3,5 procent terug in de top 3 van landen met de minste werkloosheid. De grote vraag is of deze trend kan worden volgehouden in tijden van groeiende economische onzekerheid.

Het percentage werklozen in de 19 landen van de eurozone daalde tot 7,9 procent in november, blijkt uit cijfers die Eurostat vandaag publiceert. Het is een indicatie dat de afnemende economische groei de arbeidsmarkt nog niet raakt. Beurscommentator Durk Veenstra wijst erop dat het voor de hand ligt dat de werkloosheid daalt. "Het gaat immers nog steeds goed met die Europese economie" De vraag is wel of het ook zo goed zal blijven gaan. We hebben al te maken met lagere groei, zegt hij. Nederland terug in top 3 Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV, is in zijn nopjes met de nieuwe cijfers. "Als je kijkt naar de laagste werkloosheid binnen de EU, staat Nederland nu derde. Eindelijk weer in de top 3, die we per oktober 2012 hadden verlaten", zegt hij op Twitter. Nederland moet alleen Duitsland (3,3 procent werkloosheid) en Tsjechië (1,9 procent) voor zich dulden. Lonen zullen waarschijnlijk stijgen Met de werkloosheid van de eurozone op zo'n laag niveau is het waarschijnlijk dat lonen zullen blijven stijgen, stelt Bert Colijn, econoom bij ING met focus op de eurozone. "Hoewel dit vanuit het perspectief van de consument positief is, lijkt het steeds problematischer te worden voor bedrijven", schrijft hij. 'Bedrijven voorzichtiger met inhuren personeel' Er is nog steeds economische onzekerheid en die zorgt ervoor dat bedrijven terughoudend zijn om hogere lonen door te berekenen aan de consument. Daardoor zullen ze de marges kleiner zien worden, voorspelt Colijn. Ook Colijn wijst erop dat het de vraag is hoe lang het herstel van de arbeidsmarkt door kan gaan. Het zou kunnen dat de werkloosheid minder hard gaat dalen omdat bedrijven toch voorzichtiger worden met het aannemen van nieuw personeel. Geen invloed op beleid ECB Op het beleid van de Europese Centrale Bank, verantwoordelijk voor het monetair beleid in de eurozone, zullen de positieve werkloosheidscijfers waarschijnlijk geen effect hebben, zegt Veenstra. Het cijfer kijkt terug en de ECB moet vooruitkijken omdat elke beleidsmaatregel pas met vertraging effect heeft, zegt hij. "Bovendien heeft de Europese Centrale Bank alleen de opdracht te zorgen voor prijsstabiliteit en niet ook voor werkgelegenheid, zoals dat wel geldt voor de Amerikaanse centrale bank", zegt Veenstra.