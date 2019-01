Apple-baas Tim Cook tikt 136 miljoen dollar binnen door topbonus

Apple-ceo Tim Cook krijgt over het afgelopen jaar de grootste bonus die ooit door Apple is uitgeloofd: 12 miljoen dollar (10,5 miljoen euro) wegens uitstekende prestaties. In het grote plaatje is dat trouwens maar een schijntje. Hij krijgt ook aandelen ter waarde van 121 miljoen en een basissalaris van 3 miljoen dollar.

Daarmee komt zijn totaal over 2018 uit op 136 miljoen dollar, omgerekend bijna 119 miljoen euro. Dat blijkt uit documenten die zijn gedeponeerd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De uitgekeerde aandelen maken deel uit van een tienjarenplan dat al is vastgesteld in 2011. Later werd op verzoek van Cook zelf het uitkeren van die aandelen voor een deel gekoppeld aan de prestaties van Apple, daar heeft het bedrijf vorig jaar ruimschoots aan voldaan. Omzetalarm heeft geen invloed Hoewel Apple vorige week bekendmaakte dat de iPhone-verkopen nu behoorlijk teruglopen, werd 2018 getekend door recordwinsten. Even was de beurswaarde van het bedrijf zelfs meer dan 1 biljoen dollar. De omzetwaarschuwing die Apple vorige week de deur uit deed ging weliswaar over het kwartaal van oktober tot december 2018, maar dat heeft geen invloed op de beloning van Cook over dat jaar. Het gebroken boekjaar van Apple eindigt namelijk in september. Slecht kwartaal op komst Het valt dus maar te bezien of Cook ook volgend jaar zo'n lekkere bonus binnen weet te slepen. De omzet in het eerste kwartaal zal naar verwachting tot 9 miljard dollar lager uitpakken dan waar het bedrijf eerder op had gerekend. Die tegenvaller komt vooral uit China, waar het bedrijf veel minder iPhones heeft verkocht dan gehoopt. Volgens de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review belooft ook dit kwartaal niet veel goeds voor Apple. Bronnen melden aan Nikkei dat Apple aan zijn toeleveranciers heeft gevraagd om de productie van nieuwe iPhones gemiddeld met 10 procent te verlagen voor de periode januari tot en met maart. 300 miljard verdampt Sinds de piek in augustus 2018 is Apple een derde van zijn beurswaarde verloren. Het bedrijf is nu nog 'maar' 715 miljard dollar waard.