Mark Zuckerberg heeft een goed voornemen: meer debat

Openbaar

Het voornemen om te debatteren over de toekomst van technologie in de samenleving is onderdeel van dit doel. Zuckerberg wil 'elke paar weken' in gesprek met leiders, experts en Facebook-gebruikers.

"Ik ga verschillende formats gebruiken om het interessant te houden", schrijft Zuckerberg. Alle debatten zijn openbaar te volgen op zijn Facebook- of Instagram-pagina of via andere media.

'Buiten mijn comfortzone'

Zuckerberg verwacht dat de discussies 'intellectueel interessant' worden. "Daarnaast is het een persoonlijke uitdaging", schrijft hij.

"Als ontwikkelaar ben ik gewend mijn ideeën gewoon uit te voeren en te hopen dat ze voor zich spreken. Maar gezien het belang van wat wij doen, is dat niet meer genoeg. Dus ik zal buiten mijn comfortzone treden en me mengen in debatten over de toekomst, compromissen en waar we heen willen."