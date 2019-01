Nederlanders werken bovengemiddeld vaak 's avonds en op zondag

Nacht- en ploegendiensten

We werken ook vaker dan gemiddeld 's nachts. Zo'n 8,7 procent van de Nederlandse werkenden heeft nachtdiensten. Het Europees gemiddelde is 5,7 procent. In Slowakije wordt veel vaker 's nachts gewerkt: 16,8 procent van de werkende beroepsbevolking heeft nachtdiensten.

Nederlanders werken wel minder dan de gemiddelde Europeaan in ploegendiensten. Slechts 13,5 procent van de Nederlanders werkt regelmatig in shifts, in Europa ligt het gemiddelde op 18,3 procent. In Kroatië komen ploegendiensten het vaakst voor: bijna 40 procent van de Kroaten werkt in shifts.

Belgen minder flexibel

Buurland België blijft juist ruim onder het Europese gemiddelde wat betreft flexibele arbeidstijden. Slechts een op de tien Belgische werknemers werkt ’s avonds, op zondag of in ploegendiensten. Dat komt deels door wetgeving, benadrukken onderzoekers in De Tijd. België heeft bijvoorbeeld veel strengere regels rondom werken op zondag.