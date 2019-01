UWV: Ryanair mag piloten en cabinepersoneel niet ontslaan

Harde werkgever

Ryanair heeft al veel langer de reputatie een buitengewoon harde werkgever te zijn, waar de werknemers relatief weinig betaald krijgen en slecht worden behandeld.

Daardoor ligt het bedrijf in heel Europa overhoop met vakbonden, wat soms lijdt tot gênante vertoningen. Zo haalde het bedrijf zich onlangs nog een privacyklacht van Portugees personeel op de hals, nadat het zonder toestemming beveiligingsbeelden online had gezet.

Daarop zou blijken dat de crew, die was gestrand op een Spaans vliegveld en geen onderdak van de werkgever kreeg, een foto in scene had gezet. Op de foto was te zien dat een aantal crewleden op de vloer van het vliegveld lag te slapen.

Dictatuur

Toen Ryanair op 1 oktober besloot om krap een maand later de basis in Eindhoven te sluiten, werden er ook zonder pardon mensen op straat gezet, wat tot schrijnende situaties leidde. Zo was een stewardess van 20 net verhuisd naar Eindhoven en had zelf haar opleiding betaald, toen ze er na een maand al uit werd gegooid zonder enige vorm van compensatie.

Een piloot van Ryanair noemde zijn eigen werkgever tijdens de rechtszaak zelfs een 'perfect georganiseerde dictatuur'. Geen enkele piloot werkt dan ook voor zijn plezier voor het bedrijf, zegt Van Doesburg. Maar er zijn nu eenmaal niet veel banen in Nederland voor piloten.