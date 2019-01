Peperdure elektrische Jaguar valt tegen: auto haalt beloofde bereik niet

"Dat is een uitdaging", zegt hij eufemistisch. Een keer redde hij het niet en liep hij de laatste twee kilometer maar naar zijn eindbestemming. Als hij lange stukken moet, rijdt hij nu liever met een collega mee.

Sjoemelstekkers

Na het schandaal rond de sjoemeldiesels van Volkswagen blijken autofabrikanten dus nog steeds in staat een auto gunstiger aan te prijzen dan deze in werkelijkheid is. De nieuwe WLTP, de test waaraan alle nieuwe auto's in Europa worden onderworpen, voldoet nog steeds niet, zegt onderzoeker Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven. "De test geeft een veel te rooskleurig beeld in Europa", oordeelt hij.

En dat terwijl die WLTP er juist voor moest zorgen dat er niet meer gesjoemeld kon worden. Dat is deels gelukt, weet Hoekstra. Voorheen was de afwijking tussen de actieradius op papier en die in de praktijk 50 procent. "Nu is dat gemiddeld nog zo'n 20 procent", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Autolobby is sterk

Henk Meiborg is deskundige op het gebied van elektrisch rijden. Zelf heeft hij ook een I-Pace. Hij is wel tevreden. "Maar je moet bij elektrisch rijden nu eenmaal wel je dag anders inplannen. Als je moet laden, sta je even stil. Ik werk dan mijn mail bij. Veel nieuwe elektrische rijders beseffen dat waarschijnlijk niet, of Jaguar heeft ze daar onvoldoende over geïnformeerd", zegt hij.

Hoe het komt dat de testresultaten geen recht doen aan de werkelijkheid? "De lobby van de auto-industrie is gewoon vreselijk sterk", zeggen Hoekstra en Meiborg. Fabrikanten zorgen er zo voor dat de normen waaraan zij moeten voldoen buigzaam worden. Met die papieren werkelijkheid is het misschien goed adverteren, maar de flyer stemt dan niet overeen met de praktijk.

"Bij de oude test konden ze bijvoorbeeld heel erg rustig rijden. Of ze zorgden voor een optimale aerodynamica, door alle naden dicht te tapen", weet onderzoeker Hoekstra. Dat mag misschien niet meer, maar de nieuwe test biedt volgens hem nog altijd ruimte voor trucs. "Mijn advies zou zijn, kijk naar de Amerikaanse testen. De EPA-testen kloppen wel. Of kijk naar andere onafhankelijke bronnen."

Reactie Jaguar

Volgens Jaguar doen zij niets verkeerd. "Elke ontevreden Jaguarrijder is er natuurlijk een teveel", laat een woordvoerder van Jaguar in een schriftelijke reactie weten. "Daarom ontvangen wij maandag een viertal I-pacerijders om hun bevindingen aan te horen. Jaguar Nederland gebruikt in al zijn communicatie alleen de waarden zoals die tot stand gekomen zijn volgens de meetmethode van het WLTP."