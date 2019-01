Bioscoopbezoek voor het eerst in 10 jaar gedaald

Kaskrakers in de herfst

In het najaar maakte de branche een inhaalslag met films als Bohemian Rhapsody (1.329.974 bezoekers), Mamma Mia! Here We Go Again (963.895 bezoekers) en Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (905.488 bezoekers). Dit zijn ook de best bezochte films van 2018. Dankzij deze kaskrakers is de daling een stuk minder dan de bioscopen aan het eind van de zomer vreesden.

De omzet uit kaartverkoop steeg wel. Die kwam in 2018 uit op ruim 312,4 miljoen euro, een groei van 3,5 procent in vergelijking met 2017. De gemiddelde ticketprijs steeg naar 8,75 euro, een verhoging van 4,3 procent ten opzichte van 2017.