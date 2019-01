Rome moet noodlijdende Italiaanse bank Carige overeind houden

Voor welk bedrag de Italiaanse overheid garant staat is op dit moment onduidelijk.

Banca Carige is de tiende bank van Italië en vooral actief in de havenstad en omgeving. De bank raakte eind vorig jaar in grote problemen nadat de grootste aandeelhouder weigerde mee te werken aan een reddingsplan.

Om toch overeind te blijven moest het toen aanspraak maken op een speciaal FITD-fonds van Italiaanse banken, het Italiaanse depositogarantiestelsel. Tegen een rente van maar liefst 16 procent werd daar 320 miljoen euro geleend in de vorm van obligaties.

Volledig bestuur opgestapt

Omdat die grootste aandeelhouder, de ondernemersfamilie Malacalza bezit 27,5 procent van Carige, niet meewerkte aan een reddingsplan stapte eind december het volledige bestuur op.

De bank werd daarmee stuurloos en begin januari greep de Europese Centrale Bank in door er een nieuw bestuur te plaatsen. In dat nieuwe bestuurd kreeg de net opgestapte bestuursvoorzitter ook een plaats.

Dat bestuur moet nu verder zoeken naar een reddingsplan en proberen de rente waartegen het nu een noodkrediet leent te verlagen.