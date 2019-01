Oefening brexitfile met 89 vrachtwagens 'verspilling van tijd'

'Tijdverspilling'

Maar chauffeurs die meededen aan de oefening maken er gehakt van. "Het was een verspilling van tijd. Ze hadden het moeten doen tijdens het spitsuur. Nu was het verkeer maar gemiddeld, dat zal niet zo zijn als er geen brexitdeal is", zegt chauffeur Adam Carter tegen de Britse krant The Guardian.

Een collega van hem, David Martin, vult aan: "Met 80 vrachtwagens wordt het systeem volgens ons niet echt getest."

Prijskaartje

De chauffeurs of hun werkgevers die meededen aan de oefening hielden er zelf overigens wel wat aan over. Per truck betaalde het ministerie 550 pond.

Alleen al aan de inhuur van chauffeurs was de Britse overheid dus bijna 49.000 pond kwijt, omgerekend zo'n 54.600 euro.