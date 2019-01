Student bekent lekken gegevens Duitse politici

De 20-jarige student die is opgepakt voor het verspreiden van persoonlijke informatie over honderden Duitse politici, heeft toegegeven dat hij hier verantwoordelijk voor is.

Hij zocht naar eigen zeggen slachtoffers uit die hem hadden geïrriteerd met hun uitspraken, maakten de autoriteiten bekend De scholier is maandag in de deelstaat Hessen aangehouden. Medewerkers van justitie zeiden dat de man vermoedelijk op eigen houtje handelde. De politie gaat er niet vanuit dat hij contacten heeft met buitenlandse geheime diensten. De verdachte woont nog bij zijn ouders. Hun huis is zondag doorzocht. Merkel Van honderden Duitse politici zijn persoonlijke gegevens online gezet, zoals bijvoorbeeld telefoonnummers, adressen, facturen, chatgegevens en creditcardinformatie. Het lek treft leden van vrijwel alle grote partijen. Ook bondskanselier Angela Merkel is getroffen. Onder de data bevinden zich een faxnummer, e-mailadres en meerdere brieven, maar het zou niet gaan om bijzonder gevoelige informatie. De informatie is verspreid via een soort adventskalender op Twitter. Een account met meer dan 16.000 volgers deelde eind vorig jaar al links naar de gegevens, die soms enkele jaren oud zijn. Lees ook Hackers zetten gegevens Duitse politici online Correspondent Jeroen Akkermans: 'Internettijdperk lijkt net intrede te hebben gedaan in Duitsland' Duitsland-correspondent Jeroen Akkermans zegt dat door de hack van één scholier, de autoriteiten én de gehackte personen in verlegenheid zijn gebracht. Het blijkt geen Russische hackersgroep te zijn, maar slechts een 20-jarige scholier. "Het was wel een scholier die wist wat ie deed. Hij wist data te stelen van honderden politici en bekende Duitsers. De autoriteiten staan in hun hemd, maar ook de gehackte personen. Die lieten tenslotte de achterdeur van hun data openstaan. Ze zijn op een naïeve manier omgegaan met hun data. Ze hebben het zo’n beetje op straat laten slingeren." Akkermans is niet heel erg verbaasd dat Duitsland hierdoor wordt getroffen. "In Duitsland lijkt het internettijdperk net zijn intrede te hebben gedaan. Mensen staan hier erg huiverig en argwanend tegenover het digitale tijdperk. Juist vanwege deze risico’s." Lees ook Huiszoeking in onderzoek naar hacken politici