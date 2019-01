Apple kampt met chronisch gebrek aan enthousiasme: 'Klant heeft wat hij wil'

Er heerst een gebrek aan enthousiasme - iets waar ook andere smartphonefabrikanten last van hebben, zegt de analist vanuit de Verenigde Staten tegen RTL Z. "Hoewel telefoons nog steeds ongelooflijk belangrijk zijn voor mensen, denk ik dat een deel van de opwinding van een paar jaar geleden is verdwenen. Dit is een probleem voor de gehele industrie."

De stelling dat Apple over de gehele linie worstelt met innovatie, weerlegt ze. "Ik ben er niet zeker van dat je dat kunt zeggen nadat ze de iPhone X op de markt hebben gebracht [in november 2017 -red.]. Het gaat er meer om dat er afgelopen jaar niet veel meer aan die hardware is toegevoegd. Maar dat Apple nog geen display-vingerafdrukscanner of multicamera-ontwerp aan de iPhone heeft toegevoegd is in mijn ogen meer een keuze dan onvermogen."

Einde van een tijdperk

Het verleidde de goed ingevoerde Amerikaanse techjournalist Kara Swisher desondanks tot de uitspraak dat het einde van het tijdperk Apple in zicht is gekomen. "De laatste grote innovatie-explosie - de proliferatie van de smartphone - is duidelijk voorbij", schrijft zij in een alarmerend opiniestuk in The New York Times.

Volgens Swisher is dat een probleem voor alle techbedrijven. "Er is geen grote trend waar zij zich op dit moment aan vast kunnen houden en die iedereen vooruit zal helpen. De laatste coole set bedrijven - Uber, Airbnb, Pinterest en, ja, Tinder - zijn vele jaren geleden opgericht en ik kan geen andere groep bedenken die zo veelbelovend is."