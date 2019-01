Schulden nekken poppodium Sugar Factory, faillissement aangevraagd

Geen doorstart

Volgens Van der Ploeg is nog wel geprobeerd om Sugar Factory zonder faillissement voort te zetten. Maar die pogingen liepen op de klippen. Hij denkt niet dat er na het faillissement een doorstart in zit. "Momenteel doen we niets meer, behalve het inlichten van de mensen met wie wij samenwerkten. Wat er met onze ruimte gebeurt, is nog onduidelijk."

Het is ook nog onduidelijk of mensen die kaarten voor al geplande optredens of clubevenementen hebben gekocht en betaald hun geld terug zien. Tot in april stonden er in de Sugar Factory evenementen gepland.

Geld terug

"Een deel van die optredens en evenementen wordt verplaatst naar andere locaties. In andere gevallen willen we kijken of we mensen kunnen terugbetalen. Maar dat is ook afhankelijk van wat de curator daarover zegt", aldus Van der Ploeg.