Voorzichtig optimisme op de beurs over onderhandelingen China en VS

Na afloop van de top in Buenes Aires zei Trump dat er was afgesproken dat China veel meer goederen uit de VS zou gaan importeren. Aanvankelijk leidde dat tot grote winsten op de beurzen, maar dat optimisme ebde al vlug weer weg, nadat Trump zelf publiek suggereerde dat het helemaal niet zeker is of er wel een deal mogelijk is.

Vandaag en morgen staat dus de eerste grote test voor de deal in spe op het programma. Jeffrey Gerrish, de plaatsvervangend handelsgezant van de VS is met een team in China voor een 'constructieve discussie' over de implementatie van de afspraak tussen Xi en Trump, aldus het Chinese ministerie van Handel.