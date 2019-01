Aantal ondernemers in Nederland gegroeid, vooral dankzij zzp'ers

In 2018 telde Nederland in totaal 1,9 miljoen ondernemingen en dat zijn er 82.000 meer dan het jaar ervoor. Vooral het aantal bedrijven in de energiesector, de bouw en de zorg nam toe.

Uit het rapport van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat deze groei van 5 procent vooral te danken is aan zzp'ers. Netto kwamen er zo'n 78.000 zelfstandigen bij. Het aantal mkb'ers groeide met 600 tot een totaal van 442.529 bedrijven. Verloop is groot Onder zelfstandigen zonder personeel is het verloop groot, merkt de KvK. Vorig jaar startten 168.000 mensen een eenmanszaak, maar daar staan 90.000 mensen tegenover die stopten als zzp'er. Verder gingen er iets minder bedrijven failliet. In totaal werden 3067 ondernemingen failliet verklaard en dat is 2 procent minder dan in 2017.