Tom Coronel vraagt faillissement aan voor zijn webwinkels

'Voorruit is groter'

In recente interviews erkent Coronel dat Create2fit er beroerd voor staat, maar de schuld daarvoor legt hij vooral bij Wehkamp. Uit jaarrekeningen blijkt overigens dat Create2fit ook in het eerste jaar dat het weer in handen is van de oprichters, rode cijfers heeft geschreven. Tussen juni 2016 en april 2017 bedroeg het verlies 284.000 euro. Ook de vermogenspositie is met een solvabiliteit van 11,5 niet sterk.

In november zei Coronel nog dat hij zich niet druk maakte over de teleurstellende prestaties van zijn bedrijf. Hij verwachtte van Create2fit weer 'een winstmachine' te kunnen maken. "In de racerij crash je ook weleens. Dan kan je wel gaan lopen huilen in een hoekje, maar dat werkt niet. De voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel."