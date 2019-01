Grootste loonstijging sinds 2009: 2,1 procent erbij

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag op basis van voorlopige cijfers.

In het laatste kwartaal van afgelopen jaar stegen de cao-lonen met 2,3 procent het sterkst. Over de eerste elf maanden van het afgelopen jaar was de stijging nog 1,7 procent. Toch zijn de uiteindelijke gevolgen voor de koopkracht nog onduidelijk, aangezien definitieve cijfers over de inflatie in 2018 nog volgen.

In november bleek dat de lonen in de afgelopen jaren maar nauwelijks harder gestegen zijn dan de inflatie, die historisch laag is. Werknemers gaan er daardoor in koopkracht maar nauwelijks op vooruit, wat het Centraal Planbureau wijt aan de afgezwakte arbeidsproductiviteit.